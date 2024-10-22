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Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbabayı Vuran Adamın Anı Güvenlik Kamerasında

Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınbabayı Vuran Adamın Anı Güvenlik Kamerasında
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki bir adam, eşi ve kayınbabasıyla görüşmek istedi ancak izin alamayınca pusu kurarak ikisini de silahla vurdu. Olay anı güvenlik kamerasında görüntülendi. Şüpheli daha sonra gasp suçlamasıyla yakalandı.

Adana'da bir kişinin boşanma aşamasında olduğu karısını ve yanındaki kayınbabasını silahla vurma anı saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam meydana gelmişti. İddiaya göre, İzzettin T. (24), eşi Ayşegül T. (24) ile anlaşamadıkları için boşanma aşamasına geldi. İzzettin T. akşam eşinin olduğu yeri gidip onunla görüşmek istemiş ancak kayınbabası Salih K. (50) izin vermemişti. Bunun üzerine İzzettin T., pusuya yatarak karısının dışarı çıkmasını beklemiş ve eşi Ayşegül T. ve kayınbabası Salih K. evden çıkıp otomobile bindiği sırada onları tabanca ile ateş ederek yaralamıştı. Bu anların saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildiği görüntüleri ortaya çıktı.

Şüpheli İzzettin T., olayın ardından Muhammet G.'nin başına silah dayayarak motosikletini gasp etmiş ancak daha sonra polis tarafından yakalanmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Yüreğir Şiddet adana Suç

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