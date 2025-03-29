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Adana'da Borç Yüzünden Sokakta Dayağa 2 Tutuklama

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Adana'da motosikletli bir şahsın borcunu ödemediği için sokakta feci şekilde dövüldüğü olayda, iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin C.A.'dan 15 bin TL alacakları olduğu iddia ediliyor.

Sokak ortasındaki dayağa 2 tutuklama

ADANA - Adana'da motosikleti durdurulup darbedilen şahsın 15 bin TL borcunu ödemediği için feci şekilde dövüldüğü iddia edilirken, olayı gerçekleştirenlerden 2'si tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta motosikletiyle giden C.A., bazı kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polisini çalışmasında şüpheliler M.K., İ.G. ve İ.H. belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K ve İ.G tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Öteyandan şüphelilerin dövdükleri C.A.'dan 15 bin TL alacakları olduğu, vermemesi üzerine bu olayı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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