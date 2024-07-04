Adana'da Bisikletli Şüpheli Altın Kolye Çalmaya Çalıştı

Adana'da bisikletli şüpheli sohbet ettiği kadının altın kolyesini çalmaya çalıştı. Ancak kadın şüpheliye ağaç dalı ile vurarak uzaklaştırdı. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken, olaydan kısa süre sonra şüpheli yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Haziran günü Yüreğir ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle sokakta ilerleyen M.İ, aynı sokakta yürüyen Zahide B.'nin yanına gelip onunla sohbet etmeye başladı. Kadınla sohbet ede ede giden şüpheli bir süre sonra Zahide B.'in kolyeyi çalmaya çalıştı. Kadın bunun üzerine elinde bulunan ağaç dalı ile şüpheli M.İ.'ye vurarak uzaklaştırdı, bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde şüpheli M.İ.'in kaçtığı yeri belirledi. Şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA