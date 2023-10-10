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Adana'da Bisiklet Süren Oğlunu Öldüren Baba Gözaltına Alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tüfekle ateş ederek bisiklet süren oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak olay yerinde yaşamını yitiren Serhat Oti'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan baba polis ekiplerince yakalandı.