Adana'da Bisiklet Süren Oğlunu Öldüren Baba Gözaltına Alındı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tüfekle ateş ederek bisiklet süren oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak olay yerinde yaşamını yitiren Serhat Oti'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan baba polis ekiplerince yakalandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tüfekle ateş ederek bisiklet süren oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'nde N. Oti, bisiklet süren oğlu Serhat Oti'ye (30) tüfekle ateş ederek vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Serhat Oti'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaçan baba Oti, polis ekiplerince yakalandı, gözaltına alındı.