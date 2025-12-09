Haberler

Adana'da bisikletli çocuğu darbeden şahıslar gözaltına alındı

Adana'da bisikletli çocuğu darbeden şahıslar gözaltına alındı
Güncelleme:
Adana'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa saldıran iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, çocukları uyardıkları ve hiçbir şey yapmadıklarını savundu.

Adana'da geçtiğimiz gün bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darbeden şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinde, "Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78190 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki Ç.A.D., arkadaşıyla birlikte bisiklet sürerken bir şahsın saldırısına uğradı. Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre sonra başka bir şahsın da geldiği olayı küçük çocuğun ailesine bildirmesi üzerine aile, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede C.Y. (24) ve A.T. (34) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların çocukları "Bisiklet sürmeyin" diyerek uyardıkları ve "Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" şeklinde ifade verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerden A.T., ifadesinin ardından serbest kalırken C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
