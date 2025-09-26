Adana'da Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

Adana'da alışverişe giden bir kişinin kaldırıma park ettiği bisikleti çalındı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'ndeki BİM marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi bisikletiyle alışverişe gitti. Bisikletini kaldırıma park eden vatandaş daha sonra zincir markete girdi. Bu arada ara sokaktan yolun karşısına geçen şüpheli bisikleti alıp kaçtı.

Şüphelinin bisikleti sürerek olay yerinden ayrılması anbean görüntülendi. - ADANA