Adana'da Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

Adana'da Bisiklet Hırsızlığı Kamerada
Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde alışverişe giden bir kişinin kaldırıma park ettiği bisiklet, ara sokaktan gelen bir kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da alışverişe giden bir kişinin kaldırıma park ettiği bisikleti çalındı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'ndeki BİM marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi bisikletiyle alışverişe gitti. Bisikletini kaldırıma park eden vatandaş daha sonra zincir markete girdi. Bu arada ara sokaktan yolun karşısına geçen şüpheli bisikleti alıp kaçtı.

Şüphelinin bisikleti sürerek olay yerinden ayrılması anbean görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
