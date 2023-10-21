Adana'da bir kişinin cep telefonunu ve 13 bin lirasını gasp eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da bir kişinin cep telefonunu ve 13 bin lirasını gasp eden 3 kişi tutuklandı

Adana'da bir kişinin cep telefonunu ve 13 bin lirasını gasp eden 3 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kişinin cep telefonunu ve 13 bin lirasını gasp eden 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Ekim'de saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. S.A., sosyal medya üzerinden tanıştığı Emirhan D. ve Yunus Emre Ş. ile Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda buluştu. Şüpheliler, S.A.'yı boş bir araziye götürüp, tabancayla tehdit etti. Darbettikleri S.A.'nın cep telefonunu alan şüpheliler, banka hesabındaki 13 bin TL'yi kendi hesaplarına gönderdi. S.A.'yı yol kenarında indiren şüpheliler, otomobille kayıplara karıştı.

S.A.'nın ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen polis, Emirhan D. ve Yunus Emre Ş.'yi, olayı organize ettiği öne sürülen Yunus D. ile birlikte, otomobille seyir halindeyken yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadesinde, S.A.'yı tanımadıklarını ve gasp etmediklerini öne sürdü. Şüphelilerin banka hesaplarına ise tedbir uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.