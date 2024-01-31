Adana'da bir kişi öldürüldü

Adana'da bir kişi sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Demir sokak yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyünce şüpheliler Demir'i, tabanca ile sırtından ve kolundan vurdu. Demir, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren kişileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA