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Adana'da Bir Kişi Kız Kardeşini Sokak Ortasında Dövdü

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Adana'da bir kişi kız kardeşini sokak ortasında dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kadının feryatları üzerine çevre esnafı genç kadını ağabeyinin elinden kurtardı. Ağabey ve kız kardeşi daha sonra polis gelmeden bölgeden uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki topladı.

Adana'da bir kişi kız kardeşini sokak ortasında dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kız kardeşinin önünü kesip sokak ortasında dövmeye başladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirip o anları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

Kadının feryatları üzerine çevre esnafı genç kadını ağabeyinin elinden kurtardı. Ağabey ve kız kardeşi daha sonra polis gelmeden bölgeden uzaklaştı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki topladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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