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Adana'da bir kişi karısını öldürdü, annesini yaraladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, karısını tabancayla vurarak öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.