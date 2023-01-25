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Adana'da bir kişi kan davalısı tarafından öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Adana'da bir kişi kan davalısı tarafından öldürüldü

Adana'da bir kişi kan davalısı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Adana'da bir kişi kan davalısı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki Ahmet Kurt, kan davalısı oldukları C.P. tarafından mahallede silahla vuruldu. Zanlı olay yerinden kaçarken çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak Kurt hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Kurt Kadıköy Adana 3. Sayfa Haberler

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