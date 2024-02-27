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Adana'da bir kişi kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürüldü

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Adana'da bir kişi, kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da bir kişi, kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Selam Şenci (26), kadınlı erkekli bir grupla bir otoparka girdi. Orada gruptan bir kadın Selam Şenci'ye saldırmaya başladı.

Ardından gruptaki herkes Şenci'ye saldırıp öldüresiye darp etti. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kadın, Şenci'yi bıçakladı. İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağır yaralanan genç ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Ö.'nün arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp ettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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