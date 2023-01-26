Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Adana'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi gece sokakta kanlar içinde yerde yatan şahsı görüp 112 Acil Komuta Merkezini arayarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ölen şahsın Mehmet Karaalp olduğunu belirlenirken otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ise şahsı öldüren şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çukurova Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title