Adana'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi gece sokakta kanlar içinde yerde yatan şahsı görüp 112 Acil Komuta Merkezini arayarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Ölen şahsın Mehmet Karaalp olduğunu belirlenirken otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ise şahsı öldüren şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. - ADANA