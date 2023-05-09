Adana'da Bir Kadın Cinayeti: Şüpheli Eşinin Yeğeni

ADANA'da dün evinde tabancayla öldürülmüş bulunan 2 çocuk annesi Derya Şengül'ün (45) cinayet şüphelisi olarak, eşinin yeğeni Ö.Ş.'nin (27) arandığı bildirildi. Dövmeci olan, yıllar önce anne ve babası ayrılan Ö.Ş.'yi, amcası ile yengesi Derya Şengül'ün sahip çıkıp, büyüttüğü bildirildi.

Olay, Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları, dün öğle saatlerinde evine gitti. Açık olan kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, göğsünden 3 kurşunla vurulduğu saptanan Şengül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan Derya Şengül'ün cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Ceyhan'a götürüldü.