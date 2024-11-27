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Adana'da Bir Evde 7 Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da Bir Evde 7 Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda, 14 yaşındaki bir gencin kaldığı evde 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 6 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında çekyat içerisine zulalanmış 7 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 14 yaşındaki Ö.A. isimli kişinin kaldığı evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine şüphelinin Kavaklı Mahallesi'nde ikamet ettiği eve operasyon yaptı.

Operasyonda evde yapılan aramada, çekyatın içerisine zulalanmış 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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