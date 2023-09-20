Adana'da bir erkek ceset bulundu

ADANA - Adana'da bir erkek şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Maallesinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde bir apartmanın zemin katından kötü kokular gelince komşuları duruma 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yalnız yaşayan Serdar Ömezli'nin dairesinden kötü koku yayıldığını fark ederek zili çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca çilingir marifetiyle kapı açıldı. Eve giren ekipler, Ölmezli'nin cansız bedenini buldu. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Ölmezli'nin cansız bedeni, yapılan çalışmaların ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.