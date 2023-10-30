Adana'da bir çocuk evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 12 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu. Olayın ailesinin evde olmadığı sırada meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Adana'da bir çocuk evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki markete giden ailesi eve geldiğinde 12 yaşındaki çocukları Emir Koç'u av tüfeğiyle başından vurulmuş halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, Emir Koç'un ailesi evde yokken duvarda asılı av tüfeğiyle oynarken olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa