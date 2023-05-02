Adana'da bir araçtan 9 kilo metanfetamin, 50 bin uyuşturucu hap çıktı

Adana polisi bir araçta zulalanmış 9 kilogram metanfetamin ile 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi, yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandıAlınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir araçtan şüphelenip durdurdu.

Adana polisi bir araçta zulalanmış 9 kilogram metanfetamin ile 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi, yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir araçtan şüphelenip durdurdu. Polis hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada aracın bazı noktalarına köpek tepki verdi. Tepki verilen noktaları titizlikle inceleyip arayan polis 9 kilogram metanfetamin, 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis araçta bulunan sürücü M.T. ve yanındaki Ö.F.'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.T. uyuşturucunun kendisine ait olduğunu itiraf etti. Diğer şüpheli ise uyuşturucu maddelerden haberinin olmadığını ileri sürdü. İfadeleri alınan 2 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.T. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli Ö.F. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA