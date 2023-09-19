Adana'da bir araçta yapılan aramada 755 kilo tütün ele geçirildi

Adana'da yol kontrol ve arama uygulaması sırasında bir araçta 755 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana'da yol kontrol ve arama uygulaması sırasında bir araçta 755 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde icra edilen yol kontrol ve araması esnasında durdurulan bir araçta yaptığı aramada, 755 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

3 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ADANA