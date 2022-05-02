Son dakika haberleri: Adana'da cinayet...Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'da cinayet...Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen bıçaklı olayda 1 kişi yolda yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Kozan'da bugün saat 16.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda meydana gelen olayda yolda yürüdüğü iddia edilen Mehmet Aydın yolda Süleyman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre Süleyman K. isimli kişi henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı 54 yaşındaki Mehmet Aydın'ı 3 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Yaralanan Mehmet Aydın çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir otomobille Kozan Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Mehmet Aydın'a burada ilk müdahalesi yapıldı. Kalbi iki kez duran ve doktorların müdahalesi ile yeniden hayata dönen Aydın, Adana'ya sevk edildi. Yolda yeniden kalbi duran Aydın ambulans ile tekrardan Kozan Devlet Hastanesi acil servisine dönüş yaptı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 54 yaşındaki Aydın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra polis ekipleri olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Süleyman K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı yaşanan cinayet olayı ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.