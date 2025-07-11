Adana'da Bıçaklı Saldırı: Şahıs Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Adana'da elinde bıçakla etrafa dehşet saçan saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs elinde bıçakla etrafa saldırıp tehditler savurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucu şahsın elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. - ADANA