Adana'da Bıçaklı Saldırı: Şahıs Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Adana'da Bıçaklı Saldırı: Şahıs Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bıçakla etrafa tehditler savuran bir saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen polis, uzun ikna çabalarının ardından saldırganın bıçağını aldı.

Adana'da elinde bıçakla etrafa dehşet saçan saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs elinde bıçakla etrafa saldırıp tehditler savurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonucu şahsın elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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