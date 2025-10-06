Haberler

Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Çukurova ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Erdal Elik hayatını kaybetti. Kavga sonrası ağır yaralanan Elik, hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak cinayet şüphelisi Seyfi E. gözaltına alındı.

Adana'da cadde ortasında iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seyfi E. ve Erdal Elik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyfi E., cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Elik, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Elik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elik'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Seyfi E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
