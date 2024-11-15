Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda yabancı uyruklu Mahmoud Rahmani ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, yabancı uyruklu Mahmoud Rahmani ve E.C. sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başlamış, kavga sırasında E.C., Rahmani'yi göğsünden ve bacağından bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Rahmani, hastaneye kaldırılmıştı. Rahmani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA