Üye Girişi
Haberler

Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir tartışma sonrası biri bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, suriye uyruklu bir kişi ile E.C. arasında gerçekleşti. Şüpheli kısa süre içinde yakalandı.

Adana'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise devriye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani ve E.C. sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenip kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.C, Rahmani'yi göğsünden ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan Rahmani, kanlar içerisinde yere yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Rahmani'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Şüpheli E.C ise bölgeye yakın bir yerde polis tarafından yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde

Milyonların kilitlendiği asgari ücret zammında fark 4 bin 508 TL

 AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı

AK Partili vekil Oxford'da yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
Ahmet Özer'e 12 önce gönderdiği mektup ortaya çıkan Soylu'dan yanıt gecikmedi

12 yıl önce gönderdiği mektup ifşa oldu, Soylu'dan yanıt gecikmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? EFT, FAST işlemlerinde ek ücret kalkıyor mu? Masterchef 15 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları! A101 15 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 15 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Artemis Karaman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Artemis Karaman kaç yaşında, nereli? Artemis Karaman biyografisi! 16 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hazım Körmükçü kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hazım Körmükçü kaç yaşında, nereli? Hazım Körmükçü biyografisi! 16 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Rümeysa Kadak kimdir, kaç yaşında? Rümeysa Kadak ne mezunu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.