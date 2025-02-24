Adana'da Bıçaklı Kavga: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde Develi bulvarında bıçaklanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre iki genç arasında yaşanan sözlü tartışama da çok sayıda bıçak darbesi alan Orhan A. (22), yaralı olarak kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Daha önceden arkadaşlar olduğu iddia edilen Orhan A. ve Muzaffer A. Şevkiye Mahallesi çevre yolunda karşılaştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer A., Orhan A.'yı kolundan, karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak ile yaralandı. Ağır yaralanan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, Muzaffer A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA