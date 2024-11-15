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Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

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Adana'da bir tartışma sonrasında bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı. Olay, Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin E.C. tarafından bıçaklanmasıyla gerçekleşti. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Adana'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

ADANA - Adana'da bir kişi tartıştığı kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise devriye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani ve E.C. sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenip kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında E.C, Rahmani'yi göğsünden ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan Rahmani, kanlar içerisinde yere yakaladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Rahmani'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Şüpheli E.C ise bölgeye yakın bir yerde polis tarafından yakalandı.

Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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