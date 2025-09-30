Haberler

Adana'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Duvardan Atlarken Görüntülendi

Adana'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Duvardan Atlarken Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, sokakta kavga ettiği kişilerle yaşanan bıçaklama olayı sonrası duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi bıçaklandıktan sonra duvardan atlayıp kaçmaya çalıştı. Yaralı şahsın o anları anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 2 kişiyle kavga eden bir şahıs, daha sonra cebindeki bıçakla kavga ettiği kişilere saldırdı. Bıçaklı saldırgan, kendisinden kaçan şahısların birisini karnından bıçakladı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, bıçaklanan kişinin duvardan atlayıp kaçmaya çalışması ise pes dedirtti.

Şahısların, polise gidip şikayetçi olmadığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon'da 300 kg bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Balıkçı ağına 300 kilo bomba yüklü araç takıldı
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.