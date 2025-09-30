Adana'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Duvardan Atlarken Görüntülendi

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi bıçaklandıktan sonra duvardan atlayıp kaçmaya çalıştı. Yaralı şahsın o anları anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 2 kişiyle kavga eden bir şahıs, daha sonra cebindeki bıçakla kavga ettiği kişilere saldırdı. Bıçaklı saldırgan, kendisinden kaçan şahısların birisini karnından bıçakladı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, bıçaklanan kişinin duvardan atlayıp kaçmaya çalışması ise pes dedirtti.

Şahısların, polise gidip şikayetçi olmadığı öğrenildi. - ADANA