Adana'da bıçakla yaralama ve gasp suçundan dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bıçakla yaraladıkları 2 kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen tutuklu 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Reşatbey Mahallesi'ndeki olayla ilgili yakalanan ve "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 5 Mayıs'ta tutuklanan A.S. ve A.B. hakkında Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların, müştekiler H.A. ve K.U'nun gece vakti sokakta yürüdükleri sırada önünü kestikleri ve müştekilerden sigara istedikleri anlatıldı.

Bir süre sonra sanıkların müştekilerden cep telefonlarını da istediği, müştekilerin ise bu durumu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine sanık A.S'nin müşteki H.A'yı bıçakla kolundan yaralayıp cep telefonunu ve 250 lirasını zorla aldığı, sanık A.B'nin ise müşteki K.U'yu sağ ve sol bacağından bıçakla yaralayıp cep telefonunu ve 150 lirasını zorla aldığı anlatılan iddianamede fikir ve eylem işbirliğiyle hareket eden sanıkların "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.