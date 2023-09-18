Adana'da bıçakla gasp davası açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bıçakla yaraladığı kişinin telefonunu ve 500 lirasını gasbeden sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bıçakla yaraladığı kişinin telefonunu ve 500 lirasını gasbeden sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İlçenin 19 Mayıs Mahallesi'nde M.A'nın cep telefonu ve parasının gasbedilmesiyle ilgili 12 Mart'ta tutuklanan S.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkem?esince kabul edilen iddianamede, sanık için "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede olay günü S.S'nin motosikletiyle seyir halindeki müşteki M.A'yı durdurduğu ve "Üzerinde bulunan her şeyi bana vereceksin." dediği belirtildi.

M.A'nın bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu bıçakla müştekiyi bacağından yaraladığı, telefonu ile 500 lirasını gasbederek olay yerinden kaçtığı iddianamede anlatıldı.

"Gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanık, iddianamede ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık S.S, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.