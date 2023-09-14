Adana'da biber tarlasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 35 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Karataş ilçesinde biber tarlasına hasat için çağırılan iki grup arasında çıkan tartışma sonucu çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde biber tarlasına hasat için çağırılan iki grup arasında "arazide kimin çalışacağına" yönelik tartışmanın ardından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Sarımsaklı Mahallesi'nde biber toplamak için günlük tutulan iki grup arasında, "tarlada kimin çalışacağına" yönelik çıkan tartışma sonrası 35-40 kişinin karıştığı arbede çıktığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay neticesinde 4 kişi yaralanmış, işçileri taşıyan bir midibüs ise yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş, kavgaya karıştığı belirlenen 35 şahıs yakalanmıştır."