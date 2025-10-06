Haberler

Adana'da Berber Dükkanına Saldırı: Motosikletli Şüpheliler Kaçtı

Adana'da Berber Dükkanına Saldırı: Motosikletli Şüpheliler Kaçtı
Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 motosikletli şüpheli, bir berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırı sonrası şüpheliler kayıplara karıştı.

Adana'da motosikletli 2 şüpheli, bir berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 şüpheli motosikletle U.Ü.'ye ait kapalı olan berber dükkanına gelerek otomatik tabancayla ateş açtı. Yüzlerini gizleyen şüpheliler saldırının ardından kaçarken, iş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ADANA

