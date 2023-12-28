Adana'da 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar şüphelisi yakalandı

Adana'da 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan bir şüpheli saklandığı evde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 Ekim'de Ramazan Bayğara'nın liderliğini yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla çökertildiğini duyurmuştu. Çetenin yapılanmasında bulunan, hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı tehdit, dolandırıcılık" olmak üzere 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Emin U. yakalanamamıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emin U.'nun Seyhan ilçesine bir adreste saklandığını tespit etti. Ekipler söz konusu adrese baskın yaparak firari olan Emin U.'yu yakaladı.

Yakalanan şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA