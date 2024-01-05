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Adana'da 'Baygaralar' Organize Suç Örgütüne Operasyon: 2 Kişi Yakalandı

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Adana'da yapılan operasyonda firar olarak aranan 2 kişi çiftlik evinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Adana'da 'Baygaralar' organize suç örgütüne yapılan operasyonda firar olarak aranan 2 kişi saklandığı çiftlik evinde yakalandı. Yakalanan her iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Ekim'de Ramazan Baygara'nın liderliğini yaptığı 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla çökertildiğini duyurmuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonda ele geçirilemeyen firar olarak aranan H.İ.M ve B.K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

KOM polisleri, firar örgüt üyelerinin Yüreğir ilçesine bağlı Akpınar köyünde bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu eve operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerin ikisi de tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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