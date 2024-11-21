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Adana'da 'Bayğara' Suç Örgütüne Operasyon: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 'Bayğara' Suç Örgütüne Operasyon: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da 'Bayğara' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Toplamda 299 kişinin yakalandığı operasyonlar kapsamında, bugüne kadar 215 kişi tutuklandı.

Adana'da 'Bayğara' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yurt dışına kaçacakları sırada sınır bölgesinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bayğara" suç örgütünün firari şüphelilerine yönelik bir operasyon daha gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden örgüt yöneticilerinden Fırat Ç.'nin kardeşi Burhan Ç., örgüt üyelerinden Ahmet T., Erol K. ve Özhan U. Artvin'den Gürcistan'a kaçacağı sırada, Mustafa A. ise Edirne'den Yunanistan'a kaçacağı esnada yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bugüne kadar 'Bayğara' suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda toplam 299 kişi yakalandı. Bunlardan 215'i tutuklanırken, 72'si adli kontrol şartıyla, 12'si de savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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