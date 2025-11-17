Adana'da Başlıca Bir Atın Hafif Ticari Araca Çarpması Sonucu Telef Olması

Adana'da bulvar üzerinde koşan başıboş bir atın hafif ticari araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte ilerleyen araçların arasında hızla koştuğu görülen at, kavşağa giren hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan at, kanlar içinde yere yığılarak olay yerinde telef oldu. Aracın ön kısmında hasar oluşurken sürücünün yara almadığı belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, atın geldiği güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyerek sahibinin tespit edilmesi için araştırma yaptığı bildirildi.