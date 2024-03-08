Adana'da Başhekim Yardımcısı Kadın Tabanca İle Öldürüldü

Adana'da bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan kadın, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, F.B'yi (39), eski eşi astsubay S.E (39) tabanca ile vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan S.E'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Katil Çukurova polisinden kaçamadı"

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma polisleri olay yerinden kaçmaya çalışan F.B'yi ara sokaklarda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. - ADANA