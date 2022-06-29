Adana'da bahis dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı - Haberler

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Adana'da bahis dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da bahis dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde kazanmış süsü verilen bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kazanmış süsü verilen bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordineli çalışması neticesinde ilçede yasadışı bahis sitelerinde kazanmış süsü verilen hazır kuponlarla vatandaşları kandırarak mağdur eden 9 şüpheli şahsa yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu.

2 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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