Adana'da bahis dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı Adana'nın Kozan ilçesinde kazanmış süsü verilen bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Kozan ilçesinde kazanmış süsü verilen bahis kuponlarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü koordineli çalışması neticesinde ilçede yasadışı bahis sitelerinde kazanmış süsü verilen hazır kuponlarla vatandaşları kandırarak mağdur eden 9 şüpheli şahsa yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu. 2 şüpheli şahsın yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

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