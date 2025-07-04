Adana'da Bahçede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Gökgöz Mahallesi Çatalkaya Sokak'ta Nurten Cömert'e ait evin bahçesinde çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan alevlere ekipler müdahale etti. Hızlı müdahale ile yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin bahçesi ve çevresinde maddi hasar meydana geldi. - ADANA