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Adana'da Bagajında Gizlenmiş 1 Kilogram Esrar Ele Geçirilen Otomobilin Sürücüsü Tutuklandı

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Adana'da polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir kişiyi takibe aldı. Yapılan aramada, otomobilin bagajında demir profiller arasına gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Adana'da bagajındaki demir profiller arasına gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobiliyle uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, zanlının kullandığı otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurarak, narkotik köpeği "Barbara" ile aradı.

Köpeğin, aracın bagajındaki iki demir profile tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buralara gizlenmiş 7 pakette 1 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü İsmet K. (27), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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