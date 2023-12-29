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Adana'da Baba, Oğlunu Kemerle Dövdü

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir baba, oğlunu kemerle dövdü. Görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Adana'da çekildiği öne sürülen görüntülerde bir babanın oğlunu kemerle dövdüğü o anlar, saniye saniye görüntülendi.

Adana'nın Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, A.G. (42) isimli şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırıp kemerle acımasızca dövdüğü görüldü. Kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı da görüntülere yansıdı.

Vicdansız babanın çocuğun yanı sıra eşini de sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial oluşturdu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kozan Adana Adana Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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