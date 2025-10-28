Haberler

Adana'da Ayrılık Tartışması Korkunç Bir Cinayetle Sonuçlandı

Adana'da Tuğrul K., ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kılıç'ı vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Olayda Ebru Kılıç hayatını kaybederken, Tuğrul K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da Tuğrul K. (43), ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Ebru Kılıç'ı (34) apartman girişinde tabancayla vurup, öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Tuğrul K., iddiaya göre ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ebru Kılıç ile görüşmek için evinin önüne geldi. Tuğrul K., apartman girişinde barışma isteğini kabul etmeyen Kılıç'ı başından tabancayla vurduktan sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedviye alınan Tuğrul K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kılıç'ın cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
