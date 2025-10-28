Haberler

Adana'da Ayrılık Cinayeti: Bir Kişi Sevgilisini Vurarak Öldürdü, Sonra İntihar Girişiminde Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir adam, ayrılmak isteyen sevgilisini apartman girişinde tabancayla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından kadın hayatını kaybetti, adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da ayrılık kararı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Bir kişi, görüşmek için gittiği apartman girişinde sevgilisini tabancayla vurup öldürdü, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Tuğrul K. (43), ayrılmak isteyen sevgilisi Ebru Kılıç'ı (34) konuşmak için evinin önüne çağırdı. Apartman girişinde barışma talebinin reddedilmesi üzerine Tuğrul K., tabancasını çıkarıp Kılıç'ı başından vurdu. Daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ebru Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kılıç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
6.1'lik deprem sırasında herkes kaçarken onlar okey oynamaya devam etti

6.1'lik deprem keyiflerini bozamadı! Herkes kaçarken onlar devam etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.