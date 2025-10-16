Haberler

Adana'da Aykırı Işık ve Yüksek Sesle Seyreden Çekiciye Ceza

Adana'da Aykırı Işık ve Yüksek Sesle Seyreden Çekiciye Ceza
Adana'da seyir halindeki bir çekici, aykırı ışık donanımı ve yüksek sesle müzik açtığı gerekçesiyle 11 bin 253 TL ceza aldı. Araç 15 gün trafikten men edildi.

Adana'da aykırı ışık donanımı ve yüksek sesle müzikle trafikte seyreden çekiciye 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi, araç ise 15 gün trafikten men edildi. Çekicinin arkasında ise araç yerine "İyi ki doğdun sevgilim" yazılı ışıklı çiçek yer aldığı görüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki çekiciyi fark etti. Yapılan kontrollerde aracın sürücüsü E.Ç.'nin (24), hem aykırı ışık donanımı kullandığı hem de yüksek sesle müzik açtığı tespit edildi. Ayrıca çekicinin amacı dışında kullanıldığı da belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre toplam 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi. Çekici, amaç dışı kullanım nedeniyle 15 gün trafikten men edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
