Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar

Adana'da AVM Soygunu: Hırsız 3 Kilo Altın ve 100 Bin Lira ile Kayboldu

Adana'da AVM Soygunu: Hırsız 3 Kilo Altın ve 100 Bin Lira ile Kayboldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir AVM'nin havalandırma boşluğuna giren hırsız, kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira çaldı. Olay sonrası hırsızın bulunması için polis ekipleri gün boyu havalandırma boşluğunda arama yaptı ancak hırsız kayıplara karıştı.

Adana'da AVM'ye havalandırmadan girip kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira çalıp kayıplara karaşın hırsızı polis bir gün boyunca kadavra köpeğiyle birlikte AVM'nin havalandırmasında aradı. Ancak hırsız bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre olay 2 Şubat gece merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesindeki Optimum isimli AVM'de meydana geldi. İddiaya göre AVM'nın havalandırma boşluğundan içeri giren hırsız kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin lira alıp kayıplara karışmıştı. Alarmın çalmışıyla birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan aramada hırsız bulanamadı. Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda arama yaptı. Ancak hırsız bir türlü bulanamadı. Polisin hırsızı bulmak için çalışması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
img

Çektiği kılıç Trump'a pahalıya mâl oldu
img

Ünlülerin tefecisi dosyasından Seda Sayan çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.