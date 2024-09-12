Adana'da Asayiş Uygulamasında 17 Ruhsatsız Silah ve Bir El Bombası Ele Geçirildi

Adana'da Sarıçam polisi yaptığı asayiş uygulamalarıyla 17 ruhsatsız silah ve bir el bombası ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1-11 Eylül tarihleri arasında güvenliği ve huzuru sağlama amacıyla yaptığı çalışmalarında 9 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirirken bu silahlara bağlı olarak 9 şarjör, 49 fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan uygulamada bir el bombası da ele geçirildi. Öte yandan çalışmalara çerçevesinde 28.79 gram uyuşturucu, 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Trafik denetlemelerinde ise bin 838 motosiklet sorgulanırken 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı. - ADANA