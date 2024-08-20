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Adana'da Arkadaşlarıyla Kanala Giren Genç Boğuldu

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sıcaklardan bunalan 18 yaşındaki genç, arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına girdiği sırada akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'da arkadaşlarıyla sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç boğuldu.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcaklardan bunalan Adem Oruç (18) serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalına girdi. Oruç, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sualtı polislerine bağlı kurbağa adamlar arama çalışmaları başlattı.

Yapılan arama çalışmalarında Oruç'un cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Yüreğir adana Acil Durum Suç Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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