Adana'da Arkadaşını Tabancayla Vuran Genç Tutuklandı

Adana'da Arkadaşını Tabancayla Vuran Genç Tutuklandı
Adana'da husumetli olduğu arkadaşı Mehmet Aldanma'yı 100 metreden tabancayla vurarak öldüren 19 yaşındaki şüpheli Ö.A., yakalanarak tutuklandı. Olayın ardından ifadesinde suçlamaları reddetti.

Adana'da husumetli olduğu arkadaşını yaklaşık 100 metreden tabancayla vurarak öldüren 19 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Tutuklanan şüpheli, "Mehmet'i ben vurmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olay, 21 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.A.'nın (19) kuş barakası yakıldı. Bu nedenle Ö.A. mahalleden arkadaşı Mehmet Aldanma'yı (19) sorumlu tutarak tartıştı. Aralarındaki tartışma sonrası ikili birbirine husumet beslemeye başladı. Olay günü mahallede karşılaşan ikili arasında yeniden kavga çıktı. Bu sırada Ö.A. tabancasını çekti, Aldanma ise kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından Ö.A., yaklaşık 100 metre mesafeden defalarca ateş açarak arkadaşını sırtından vurdu.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldanma, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak ertesi gün hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Ö.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından Ö.A., cinayetin işlendiği mahalledeki bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde "Silahlar sıkıldı, kimin sıktığını bilmiyorum. Mehmet'i ben vurmadım" diyerek suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
