Adana'da Arkadaşını İtmesi Sonucu Darbedilen 13 Yaşındaki Çocuk Korkudan Evden Çıkamıyor

Adana'da kolunu ısıran arkadaşını iteklediği için çocuğun babası tarafından darbedilen 13 yaşındaki A.K.'nin annesi, olaydan sonra oğlunun evden çıkmaya korktuğunu söyledi.

Olay, 1 Eylül saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla top oynayan M.B. iddiaya göre, tartıştığı A.K.'nin kolunu ısırdı. Bunun üzerine A.K.'nin ittiği M.B., yere düştü. Olayı balkondan gören M.B.'nin malülen emekli polis babası Hasan B. duruma sinirlenerek aşağı indi. Bahçede yakaladığı A.K.'yi tekme ve yumruklarla darbedip küfreden şahıs, olay yerinden uzaklaştırıldı. Hasan B., bahçede oturup ağlayan çocuğu tekrar darbettikten sonra araya giren güvenlik görevlisi tarafından uzaklaştırıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayı öğrendikten sonra eve dönen emlakçı anne Ebru Altundağ, hastaneye giderek oğlu için darp raporu aldıktan sonra polise merkezine giderek Hasan B.'den şikayetçi oldu. Polis, şüpheli Hasan B.'yi gözaltına aldı. Polis merkezindeki ifadesinde, küfrettiğini hatırlamadığını, çocuğu da darbetmediğini öne süren Hasan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tarafından ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Böyle bir şey beklemezdim"

Karara tepki gösteren anne Altundağ, "Siteye döndüğümde; oğlum güvenlik kulübesinde ağlıyordu. O kişiye sadece, 'bana bunu niye yaptın' dedim. Çünkü sorunumuz olan bir insan değildi. Görüştüğümüz bir aileydi. Geçen hafta yeni bebekleri oldu, birlikte kahve içtik. Böyle bir şey beklemezdim. Oğlum da beklemediği için olay anında kaçmamış. Oğlum küfür bile etmez, sitede en çok sevilen çocuklardan biridir. O çocukla arkadaşlık yapmamasını istedim ancak engel olamadım, oynamaya devam ettiler" diye konuştu.

Oğlunun psikolojik olarak çok etkilendiğini, korku yaşadığını belirten Altundağ, "Oğlum korkusundan evden çıkamıyor. Döven kişi aynı sitede oturmaya devam ediyor. Sürekli balkonunda oturuyor ve oğlum bahçeye inemiyor. Kendisine 1 aylık ev hapsi cezası verdiler. Cezasını, bu sitede çekmesini istemiyorum. Biz de ailecek bu olayı atlatamadık. Oğlum sadece itiyor ve babası bağırarak iniyor. Bu sitede birine patlayacaklardı, bizim başımıza geldi. Ev hapsi aldıktan sonra balkonunda oturmaya devam ediyor. 13 yaşındaki bir çocuğun tüm hayatı mahvoldu. Sosyal hayatı mahvoldu, akranlarına rezil oldu. Şimdi odasından bile çıkamıyor" şeklinde konuştu.

"Olay yaşadığında inanılmaz alkollü"

Ailenin avukatı Emirhan Şafak ise, "İki tane arkadaşın şakalaşmasından ibaret. Darbeden kişinin oğlu 12 yaşında, bizim müvekkilimiz 13 yaşında. Önceden de arkadaş olan insanlar. Yani birbirlerinin evlerine giren, birbirleriyle şakalaşan, anneleriyle babaları tanışık olan insanlar. Şakalaşmaya geliyor. Sonra bizim müvekkilimiz arkasından çocuğu tutuyor. Tuttuktan sonra çocuğun bir ısırma huyu var. Daha önce siteden iki kişinin çocuğunu daha ısırmış. Devamında çocuğun elini öyle bir ısırıyor ki fotoğraflarda sunacağız. Çünkü izi geçmedi. Üç dört gün boyunca geçmedi. Darp raporunda da sabit ısırık izi var. Devamında ısırdığı için çocuğu itiyor kurtulmak için müvekkilimiz. Devamında çocuk oradan annesine sesleniyor. Annesi babasını çağırıyor. Babası oraya geliyor, 'seni öldüreceğim, anneni bilmem ne yapacağım' diye bağırıyor. Bizim müvekkilimizin de o sırada annesi evde olmadığı için kendisi telefonla annesini arıyor. Annesi 'güvenliğe geç, orada dur ben geliyorum' diyor. Daha güvenliğe geçmeden çocuğun babası geliyor. Şimdi eğer bir insan bir insanı tanımasa orada o adamı gördüğü gibi kaçar. Oradaki açıklama sebebi adamı tanımasından dolayı. Çünkü birbirlerinin evlerine giren çocuklar. Diyor ki 'abi çocuğun kolumu ısırdı.' Ama ne yazık ki 40 yaşındaki şahıs, eski polis ama malulen emekli edilmiş bu tip sorunlarından dolayı ki kendisi olay yaşandığında inanılmaz alkollü. Devamında çocuğun direkt üstüne saldırıyor, hiç dinlemiyor. Çocuk defalarca açıklamaya çalışıyor. 13 yaşında bir çocuk. ve orada en olgun davranan insan 13 yaşındaki çocuk. Diyor ki 'abi kolumu ısırdı.' Bunu demesine rağmen inanın orada güvenlik görevlisi olmasaydı, doğru koşullar sağlansaydı bu öldürmeye teşebbüs. Orada vurduğu tekmelerden, yumruklardan biri boynuna veya beyninin hassas yerlerine gelseydi beyin kanamasına, felce kadar yol açabilirdi. Öldürmek istiyor zaten. Orada güvenlik olmasa, devamında araya girenler olmasa bu olay çok farklı yere gider" ifadelerini kullandı. - ADANA