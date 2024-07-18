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Adana'da aranan firari hükümlü yakalandı

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Adana'da kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti yapma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan bir hükümlü polis tarafından yakalandı.

Adana'da "kasten adam öldürme", "uyuşturucu ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında yaptığı çalışmada durumundan şüphelendiği Yavuzhan K.'yı durdurdu. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda "Kasten öldürme", "uyuşturucu ve uyarı ticareti yapma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 21 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile arandığını belirledi.

Firari hükümlü polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından hükümlü önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Adana Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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