Çeşitli suçlardan yakalanan 4 şahıs cezaevine gönderildi

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamaları sırasında tehdit ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda ayrıca uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde huzur ve güven uygulamaları çerçevesinde denetimler yaptı. Hafta boyunca 38 noktada, toplam 262 emniyet personelinin katılımıyla yapılan denetim ve şok uygulamalarda tehdit ve öldürmeye teşebbüs suçlarından 2, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü olmak üzere 4 şahıs yakalandı. Uygulamalarda 1, kurusıkı tabanca, 8,55 gram ve 407 adet hap olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi. 124 motosiklet sürücüsüne farklı maddelerden idari para cezası kesen polis 18 araç ile 8 motosikleti de trafikten men etti.

2'si hükümlü 4 şahıs emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
